Программа развития государственных рыборазводных хозяйств появится в России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство разработает программу развития государственных рыборазводных заводов. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"Планируем [разработать] программу развития государственных рыборазводных заводов. В том числе и здесь [на Северном Кавказе] определить наиболее приоритетные заводы, которые нуждаются в реконструкции и в дальнейшем методично заняться восстановлением и увеличением мощностей", - сказал Соколов.

В настоящее время в ведомстве также завершается разработка программы по генетическому мониторингу осетровых. В ее рамках были сделаны генетические паспорта всех производителей, которые существуют в государственных заводах. Теперь можно определить происхождение любой пойманной рыбы.

"Проведены беспрецедентные работы, которые ранее не проводились. Они показывают, что порядка 60-70% существующего в Каспии русского осетра - это происхождение наших государственных рыборазводных заводов, то есть Россия вносит колоссальный вклад в обеспечении сохранения биоразнообразия в Каспийском море", - сказал Соколов.

Он отметил, что в настоящее время по осетровым ведется большая работа, в первую очередь в Каспийском регионе, "где осетр всегда был своего рода брендом". Соколов добавил, что сейчас промысел закрыт, запасы в тяжелом состоянии, но стоят задачи восстановить и возобновить промысел.