Bloomberg: правительство Венесуэлы осуществляет финансовые переводы через ЦБ Испании

ТАСС, 9 сентября. Правительство Венесуэлы пользуется услугами Банка Испании (Центрального банка королевства - прим. ТАСС) для того, чтобы осуществлять международные финансовые переводы в условиях санкций со стороны США. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По его информации, из-за принятых Вашингтоном ограничительных мер в отношении Каракаса многие крупные банки и финансовые организации стараются избегать транзакций, связанных с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В сложившейся ситуации Центробанк Венесуэлы предлагает своим партнерам направлять и получать платежи через Банк Испании. При этом, как уточняет Bloomberg, венесуэльская сторона предупреждает, что из-за усиленных проверок осуществление финансового перевода займет не менее месяца. Официального подтверждения этой информации у Центробанка Испании или Венесуэлы агентству получить не удалось.

В августе из-за санкций со стороны США свое сотрудничество с Центральным банком Венесуэлы прекратил турецкий государственный банк Ziraat Bank. По информации Bloomberg, власти южноамериканской страны для проведения транзакций вынуждены все чаще прибегать к помощи финансовых организаций Восточной Европы или Азии.

Президент США Дональд Трамп 5 августа подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под блокировку подпали активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики - прим. ТАСС), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.