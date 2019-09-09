Россияне смогут онлайн узнавать о правилах перевозки кошек и собак

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россияне смогут онлайн узнавать о правилах перевозки домашних питомцев через разработанный Россельхознадзором сервис. Как говорится в сообщении ведомства, онлайн-сервис "Перевозка собак и кошек" будет внедрен на официальном сайте Россельхознадзора, а в качестве тестовой площадки будет использован сайт Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

"С помощью этого сервиса пользователи смогут получать информацию о необходимых животному прививках, а также о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу домашнего питомца для ввоза животных в Россию, перемещение животного по территории страны или вывоз животного за рубеж", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, функционал сервиса позволяет с помощью электронной очереди записаться на любое время в удобное подразделение Управления Россельхознадзора для оформления документов, а также ускорить процедуру получения международных ветеринарных сопроводительных документов на своих питомцев (собак и кошек), заранее отправив отсканированный ветеринарный паспорт специалистам.

Кроме того, онлайн-инструмент "Перевозка собак и кошек" поможет владельцам домашних животных получить ответы на вопросы о перемещении питомцев.