РЖД планируют эксперимент по использованию российских ОС на гаджетах сотрудников

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. РЖД планируют провести в 2019 году пилотный проект по внедрению российских мобильных операционных систем (ОС) на устройствах сотрудников компании. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

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"Во исполнение поручения правительства ОАО "РЖД" планирует начать в текущем году реализацию пилотных проектов по внедрению отечественных мобильных операционных систем на специализированных мобильных устройствах работников компании", - заявили в компании.

Вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума рассказал, что поручил РЖД проработать вопрос использования ОС "Аврора", разрабатываемой "Ростелекомом", для внутренних нужд компании. По словам Акимова, таким образом правительство может помочь обеспечить необходимый спрос для развития российских операционных систем.

"Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. Система может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.