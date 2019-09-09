Тюменские власти ожидают роста объема нефтегазовых заказов у машиностроителей региона

ТАСС, 9 сентября. Власти Тюменской области рассчитывают, что объем закупленной предприятиями нефтегазовой отрасли продукции у машиностроителей области по итогам 2019 года превысит показатель прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению X Тюменского нефтяного форума.

"Для нас всегда было принципиально важным на этом форуме не количество заключенных контрактов, а эффект, который получала наша промышленность. Здесь цифры говорят сами за себя. В 2018 году объем закупленной продукции у тюменских машиностроителей - 90 млрд рублей, по первому полугодию 2019 года - уже 57 млрд рублей. Мы отмечаем рост и надеемся, что проведение новой формы работы с заказчиками ("Технологические дни", на которых тюменские разработчики представят свои проекты заказчикам) позволит в 2019 году превысить объемы 2018 года и создать хорошую основу для развития промышленности Тюменской области", - сказал Моор.

Губернатор считает важнейшим итогом нефтегазовых форумов, проходящих в Тюмени, адаптацию региональных машиностроителей к нуждам заказчиков, а также ключевые проекты, реализованные по итогам заключенных соглашений.

"В 2017 году на форуме было подписано соглашение с компанией "Энерготехсервис" о строительстве завода в индустриальном парке "Боровский", и вот на днях мы этот завод откроем. 1,5 млрд рублей инвестировано в производство очень нужного оборудования для нефтегазовых компаний. В прошлом году на форуме подписали соглашение с компанией "Газпром нефть" о создании в Тюмени Центра исследования пластовых систем. Земельный участок приобретен, сейчас ведется проектирование. Это будет не просто крупный научный центр, это здание станет архитектурным украшением города", - добавил губернатор.

X Тюменский нефтегазовый форум пройдет 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем собираются более 2 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.