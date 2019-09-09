CNBC: экономисты разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Новый индекс, призванный отследить влияние высказываний президента США Дональда Трампа в Twitter на ситуацию на рынках ценных бумаг, разработали экономисты банка JP Morgan Chase. Как сообщила в понедельник телекомпания CNBC , он получил название Volfefe, от слов Volatility ("волатильность") и от буквосочетания Covfefe, которое Трамп использовал в одном из своих сообщений в Twitter в 2017 году.

Почему Трамп и другие политики все больше погружаются в интернет-культуру

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Экономисты проанализировали динамику курсов ценных бумаг в пятиминутном промежутке после появления твитов Трампа и пришли к выводу, что сообщения, в которых упоминаются такие слова как "Китай", "миллиард" или "Федеральная резервная система", заметно влияют на ситуацию на рынках. "В этих сообщениях все чаще затрагиваются Федеральная резервная система или торговые противоречия в широком плане, и они способны оказать влияние на ситуацию в краткосрочном плане", - привела телекомпания мнение разработчиков нового индекса.

Со времени прихода в Белый дом в январе 2017 года, напомнила телекомпания, Трамп опубликовал около 10 тыс. сообщений в Twitter. За период с 2018 года по настоящее время, по оценкам CNBC, 146 таких сообщений оказали влияние на ситуацию на рынках.