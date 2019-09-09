"Газпром нефть" отгрузила первую партию серы с месторождения Бадра в Ираке

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Газпромнефть-Бадра" (дочернее предприятие "Газпром нефти") отгрузила первую партию гранулированной серы в 1 тыс. т с месторождения Бадра в Ираке. Об этом сообщает компания.

"Производство продукции ведется с помощью установок получения и грануляции серы мощностью 110 и 136 тыс. т в год соответственно. Они являются частью газового завода Бадры мощностью 1,6 млрд куб. м газа в год", - отметили в "Газпром нефти".

Строительство установок по производству и переработке серы было обусловлено повышенным содержанием сероводорода в попутном нефтяном газе, который перерабатывается на заводе. При этом уровень его утилизации достиг одного из самых высоких в отрасли уровней - выше 98%, подчеркнули в компании.

Cера широко применяется как в промышленности, так и в производстве товаров массового потребления - бумаги, резины, тканей, лекарств, косметики, пластмасс, удобрений, красок и других продуктов.

"Мы создали в Бадре современный индустриальный комплекс, уникальный по разнообразию выпускаемой продукции. Здесь не только добываются нефть и газ, но также производятся гранулированная сера и электроэнергия. Передовые технологические решения позволили нам монетизировать все добываемые углеводороды, а также обеспечили максимальную экологичность проекта, повысив уровень утилизации попутного нефтяного газа выше 98%", - отметил первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

О месторождении

Месторождение Бадра находится в провинции Васит на востоке Ирака. Геологические запасы Бадры оцениваются в 3 млрд баррелей нефти. Проект разрабатывается консорциумом в составе "Газпром нефти" (в статусе оператора, доля - 30%), Kogas - 22,5%, Petronas - 15%, ТРАО - 7,5%. Доля иракского правительства, которое представлено иракской Геологоразведочной компанией, - 25%.

За период эксплуатации накопленная добыча проекта превысила 100 млн баррелей нефти. С начала 2019 года предприятием добыто свыше 2,1 млн т (15,6 млн баррелей) жидких углеводородов.