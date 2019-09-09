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ФАС приостановила рассмотрение дела о сговоре нефтетрейдеров до решения суда

Речь идет о трейдерах "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила до решения суда рассмотрение дела в отношении двух трейдеров, работающих на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже - "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл" - по подозрению компаний в сговоре, приведшим к росту цен на топливо. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы регулятора.

"Рассмотрение приостановлено до решения суда апелляционной инстанции", - сообщили ТАСС в службе.

Антимонопольное ведомство в марте этого года возбудило дело в отношении двух трейдеров - "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл", которые работают в секции "Нефтепродукты" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. ФАС заподозрила компании в организации фиктивных сделок между собой, которые, как заявлялось, приводили к повышению цены на топливо.

Арбитражный суд Москвы в конце августа признал недействительным возбуждение дела о сговоре на рынке топлива. ФАС намерена обжаловать это решение.

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