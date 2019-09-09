Хасиков: на обеспечение Калмыкии водой планируется выделить дополнительно 6,7 млрд рублей

ЭЛИСТА, 9 сентября. /ТАСС/. Финансирование программы обеспечения населения Калмыкии чистой питьевой водой планируется увеличить на 6,7 млрд рублей в рамках реализации индивидуального плана социально-экономического развития республики, сообщил журналистам избранный глава республики Бату Хасиков.

На выборах главы Калмыкии 8 сентября Хасиков набрал более 82,5% голосов избирателей.

"В программе "Чистая вода" у нас заложено 640 млн рублей, этого крайне недостаточно в связи с резким ухудшением показателей [обеспеченности населения водой]. Нам недостает порядка 6,7 млрд рублей, и благодаря индивидуальному плану эти средства планируется дофинансировать", - сказал Хасиков, уточнив, что в настоящее время официальный показатель обеспеченности населения чистой питьевой водой составляет чуть более 7%.

По его словам, программу мероприятий по повышению обеспеченности водой населения республики планируется реализовать до 2024 года.

"Мы включили в эту программу 15 мероприятий, направленных на реконструкцию Терско-Кумского канала, Чограйского водохранилища, на реабилитацию реки Элиста и восстановление Сарпинских озер, а также мероприятия по разведке подземных вод на территории республики", - уточнил Хасиков.

В конце июля Хасиков в должности врио главы Калмыкии обсудил проблему водоснабжения республики с президентом РФ. На встрече он попросил помощи федеральных властей в решении этой проблемы, отметив, что предусмотренное в рамках нацпроекта финансирование позволит обеспечить чистой водой лишь 25% населения Калмыкии.