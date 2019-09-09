Американский сенатор Ли обсудил с Кудриным роль свободной торговли

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Американский сенатор Майкл Ли сообщил, что встретился в Москве с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным.

"Меня принял Алексей Кудрин. Встреча была удачной, - сказал он в интервью ТАСС по итогам визита в Россию. - Подчеркнул положительную роль свободной торговли".

По словам Ли, в нынешнюю эпоху чудес электронной коммерции и современного транспорта перед людьми открывается неограниченный доступ друг к другу. "Это прекрасно, особенно для малообеспеченных людей и среднего класса в США, России и многих других странах. Свободная торговля без ограничений сделала больше для благополучия людей, чем какая бы то ни было государственная программа когда-либо сможет, - указал американский сенатор. - Именно поэтому я считаю важным, чтобы страны не предпринимали действия в противоположном направлении".

"Когда мы ограничиваем людей в доступе друг к другу посредством государственной политики, мы угрожаем не только экономическому росту, но и благополучию людей", - заключил Ли.