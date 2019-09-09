Украина представила Еврокомиссии новую модель создания независимого оператора своей ГТС

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Украина представила Европейской комиссии (ЕК) в Брюсселе новую модель отделения оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) от "Нафтогаза". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Украинская сторона представила новую согласованную модель отделения оператора ГТС и обсудила с представителями Еврокомиссии шаги, которые планирует осуществить для своевременного завершения анбандлинга", - отметили в ведомстве.

"Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и "Нафтогаз" готовы приложить необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", - цитирует пресс-служба главу министерства Алексея Оржеля. Он также выразил уверенность в том, что участие ЕК в предстоящих 19 сентября трехсторонних газовых переговорах позволит найти конструктивное решение для подписания нового договора на транзит российского газа через ГТС Украины, соответствующее европейскому законодательству.

По данным министерства, в составе украинской делегации, которая презентовала модель отделения оператора ГТС - Оржель, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, замминистра энергетики Наталия Бойко, глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив.