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"АвтоВАЗ" прогнозирует небольшое падение рынка легковых авто и LCV в России в 2019 году

Президент компании Ив Каракатзанис отметил, что рынок начал снижаться после остановки мер господдержки

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" прогнозирует, что объем продаж легковых автомобилей и LCV в 2019 году в России будет несколько ниже, чем годом ранее. Такое мнение высказал президент компании Ив Каракатзанис в интервью телеканалу "Россия-24".

"В 2018 году рынок показывал рост 12,8%, в начале 2019 года это был умеренный рост, затем после остановки мер господдержки рынок начал снижаться, - сказал он. - Что мы видим на весь 2019 год - рынок, скорее всего, будет несколько ниже, чем он был в 2018 году".

Поданным АЕБ, продажи легковых авто и LCV за 2018 год составили 1,8 млн автомобилей.

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