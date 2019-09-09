Пилипенко поднимет в Госдуме вопрос инвестиционной привлекательности Орловской области

ОРЕЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России" Ольга Пилипенко, набравшая большинство голосов на дополнительных выборах депутата Госдуму седьмого созыва от Орловской области, в первую очередь намерена заняться вопросами инвестиционной привлекательности региона.

"Для Орловской области на первом месте вопросы, связанные со снятием напряжения на рынке труда, инвестиционной политики, инвестиционного законодательства, способствующего притоку инвесторов для открытия производств, создания новых высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест", - сказала она ТАСС.

Пилипенко занимает должность ректора Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева. Ранее она говорила, что в Орловской области ежегодно получают высшее образование более 50 тыс. человек, но многие вынуждены уезжать из-за отсутствия рабочих мест. "Мы прорабатываем эти моменты, но не хватает законодательной базы, лоббирования вопросов на федеральном уровне", - добавила собеседница агентства.

Кроме того, Пилипенко намерена поднимать вопросы, связанные со здравоохранением и социальными гарантиями для тех, кто прожил в сельской местности более 30 лет.

На дополнительных выборах депутата в Госдуму от Орловской области, по предварительным данным, лидирует кандидат от "Единой России" Ольга Пилипенко - ее поддержали 53,62% избирателей. Второе место у кандидата от КПРФ Ивана Дынковича (15,97%), третье - у кандидата от Партии пенсионеров Олега Тимохина (8,17%).