В ЦБ заявили, что задержка реализации нацпроектов может иметь проинфляционный эффект

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более поздняя реализация ряда национальных проектов на фоне увеличения бюджетных расходов может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом говорится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов" Банка России.

"Более поздняя, чем ожидалось, реализация ряда национальных проектов на фоне сезонного увеличения бюджетных расходов во втором полугодии текущего года может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 - начале 2020 года", - отмечается в документе.

Регулятор также указывает, что фактором неопределенности для перспектив экономического роста на прогнозном горизонте, в основном начиная с 2020 года, является масштаб и характер влияния комплекса запланированных мер бюджетной и структурной политики правительства.

"Если развитие ситуации в 2020-2022 годах будет отличаться от предположений Банка России, заложенных в базовый сценарий, и повышательное влияние наращивания государственных расходов на потребительский спрос будет существенно опережать влияние на производственный потенциал, то ускорение экономического роста может сопровождаться повышательным давлением на инфляцию", - добавили в ЦБ.

Девалютизация кредитов

В документе говорится, что девалютизация кредитов и депозитов, которая активно продолжается в течение последних лет, способствует ослаблению влияния внешних факторов на финансовый сектор РФ, говорится проекте документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов", подготовленном Банком России.

"Девалютизация кредитов и депозитов, устойчиво продолжавшаяся в последние годы, также способствует ослаблению влияния внешних факторов на внутренний финансовый сектор и повышает значение внутренних процентных ставок при принятии решений населением и бизнесом", - отмечается в документе.

Сохранение этой тенденции в будущем, чему будет способствовать в том числе поддержание ценовой и финансовой стабильности, окажет положительное влияние на эффективность работы трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Помимо этого в ЦБ отмечают, что в настоящее время на формирование уровня, динамики и волатильности цен в России оказывают влияние немонетарные факторы со стороны как внешнеэкономических условий, включая динамику мировых цен на энергоносители, так и внутренних факторов, таких как несовершенная конкуренция, недостаточное развитие логистической инфраструктуры и другие. При этом способствовать снижению влияния немонетарных факторов на инфляцию будет работа, проводимая органами государственной власти.

Повышение темпов ВВП

В документе отмечается, устойчивое повышение темпов роста ВВП возможно только при улучшении делового климата и ценовой стабильности, а также при объединении усилий частного и государственного секторов.

"В последующие годы устойчивое повышение темпов роста российской экономики, основанное на внутренних источниках развития, возможно только при координации действий всех органов власти, объединении усилий частного и государственного секторов на всех уровнях, а также улучшении делового климата, неотъемлемым элементом которого является ценовая стабильность", - отмечается в материале регулятора.

При этом ЦБ отмечает, что темпы и структура экономического роста на трехлетнем горизонте, а также характер влияния экономической динамики на инфляцию будут зависеть от хода реализации национальных проектов в том числе.

Ранее ЦБ снизил прогноз по темпам роста ВВП России в 2019 году до 0,8-1,3% с 1-1,5%, а также прогнозы на 2020 год - до 1,5-2% с 1,8-2,3%, на 2021 год - до 1,5-2,5% с 2-3%. Регулятор отметил, что российская экономика растет темпами ниже ожиданий ЦБ из- за снижения внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях замедления мировой экономики, а также из-за слабой динамикой инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов.

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка российской экономики будет плавно повышаться, однако это не будет создать угроз для финансовой стабильности. Об этом говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов Банка России.

"Кредитная активность в 2020-2022 гг. в целом продолжит увеличиваться темпами, соответствующими повышению платежеспособного спроса и не создающими рисков для ценовой стабильности. Долговая нагрузка экономики будет формироваться на уровнях, не создающих угроз для финансовой стабильности в экономике, плавно повышаясь", - отмечается в документе.

При этом кредит останется основным драйвером изменения денежного предложения, а темпы роста денежной массы в этих условиях будут близки к темпам роста требований к экономике, добавили в ЦБ.

Одновременно с этим в 2020-2022 годах будет происходить устойчивый рост требований банковской системы к экономике в базовом сценарии как в результате постепенного увеличения темпов экономического роста и улучшения динамики доходов населения, так и под влиянием формирующихся на прогнозном горизонте денежно-кредитных условий.