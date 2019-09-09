Без радикальных перемен. О чем рассказал новый министр энергетики Саудовской Аравии

Непредвиденное произошло за день до начала конгресса. В ночь на воскресенье 59-летний министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль Фалех, один из самых могущественных людей в отрасли, приказом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда был отправлен в отставку. Причины не объяснялись.

АБУ-ДАБИ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Главной новостью начавшегося в понедельник в Абу-Даби Мирового нефтяного конгресса, безусловно, стало назначение нового министра энергетики Саудовской Аравии, крупнейшей в мире страны - экспортера нефти. Выступая на конференции в свой первый день в новой должности, принц Абдель Азиз бен Сальман успокоил не только аудиторию, но и рынок - нефть Brent по итогам дня подорожала на 2% - до $62,8 за баррель.

Аль Фалех занял пост министра энергетики королевства с 2016 года, возглавив нефтяную отрасль страны после десятилетий работы в Saudi Aramco. Всему миру он стал известен как человек, сумевший договориться с Россией и в сотрудничестве с ней стабилизировавший рынок нефти после кризиса 2014-2016 годов.

Любимый прессой и уважаемый рынком, он был частым и почетным спикером на отраслевых конференциях. Не раз его слова становились поводом для движения котировок. Поэтому неудивительно, что в первый день конгресса в Абу-Даби все внимание шокированной деловой общественности было приковано к новоназначенному министру.

55-летний Абдель Азиз стал шестым по счету министром энергетики Саудовской Аравии и первым министром с монаршим статусом. Тем не менее он охотно и довольно просто пообщался с прессой в кулуарах выставки, сразу заверив, что "радикальных" перемен в нефтяной политике Саудовской Аравии не предстоит. Он также тепло отозвался о своем предшественнике, назвав аль Фалеха "другом".

"Мы все служим государству. Один человек уходит, другой приходит. Здесь нет ничего радикального. То, что сделал предыдущий министр, высоко ценится. Мной, моими коллегами и нашим правительством", - говорил он журналистам. Однако при сохранности курса "тактики для прохождения ситуации, возможно, были недостаточными", отмечал он.

"Человек из подвала"

Выступая позднее на министерской сессии и рассказывая о своих взглядах на будущее энергетики и отношения с Россией в рамках соглашения ОПЕК+, Абдель Азиз подарил журналистам много ярких цитат, многие из которых выглядят довольно нетипичными для члена королевской семьи.

"Я, если можно так сказать, человек из подвала, из кухни. <...> Я люблю работать на кухне, в подвале. Я считаю, что это мое пространство", - рассуждал он, говоря о более чем 30-летнем опыте работы в нефтяной отрасли.

Свою карьеру выпускник Университета нефти и полезных ископаемых им. короля Фахда в Дахране Абдель Азиз начал в 1985 году, возглавив департамент экономических и промышленных исследований в НИИ при университете. С 1987 года он поступает на службу в министерство энергетики и одновременно входит в состав делегации королевства в ОПЕК.

"Я не тот жеребец, которого можно оседлать. Я известен своей чрезмерной спонтанностью. Иногда даже чрезмерным цинизмом", - говорил министр о своих профессиональных качествах.

Высказался министр и об угрозах рынку нефти. "Что касается торговых войн, то это еще не война. Я думаю, что сейчас есть некий соблазн торговой войны, - говорил он. - Я задаю себе вопрос, развязали бы эти люди торговую войну, которая навредит их экономикам? Просто невозможно об этом думать. Это уважаемые люди, у них есть способности думать и видеть".

"Мне повезло. Я пережил четыре энергетических кризиса. Я знаю этот горький привкус, когда ты не проявляешь должного внимания к этим кризисам", - резюмировал он.

Доверяй, но проверяй

Одну из своих первых встреч в качестве министра Абдель Азиз проведет с российским коллегой Александром Новаком. Она состоится во вторник в Дахране. Изначально встречать Новака должен был аль Фалех, оба министра вели подготовку к визиту президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию в октябре.

"Его высочество принц Мохаммед бен Сальман оценивает визит [президента Путина] самым серьезным образом, и он будет ознаменован подписанием большого количества соглашений на самом высоком уровне. Мы создаем более сильный, устойчивый и гораздо более всеобьемлющий альянс с Россией. Мы говорим об устойчивом, вечном альянсе", - анонсировал министр.

В то же время, комментируя взаимоотношения с Россией в рамках соглашения ОПЕК+, Абдель Азиз процитировал экс-лидера США Рональда Рейгана. "Когда президент Рейган вел переговоры с Советским Союзом, он сказал тогда: доверяй, но проверяй. Именно поэтому у нас и есть это сообщество, ОПЕК +, которое здесь соберется через пару дней. Я думаю и здесь должна работать такая концепция: доверяй, но проверяй".

В четверг в Абу-Даби состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором Россия, Саудовская Аравия и еще шесть стран, входящих в комитет, обсудят ход исполнения сделки по сокращению добычи и прогнозы на 2020 год.