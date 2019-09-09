Нацбанк Украины снял ограничения на вывоз средств для иностранных инвесторов

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отмене ежемесячного лимита в размере €5 млн на репатриацию средств от продажи ценных бумаг и корпоративных прав иностранными инвесторами. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк отменил ежемесячный лимит в сумме €5 млн на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НБУ.

В рамках валютной либерализации и дальнейшего улучшения инвестиционного климата НБУ также принял решение о расширении перечня операций, которые позволяется осуществлять по счетам нерезидентов страны. В частности, разрешено зачисление на счета физических лиц-нерезидентов средств в гривнах, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности на Украине.

В пресс-службе отметили, что данные упрощения позволят иностранным инвесторам более свободно распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне. "Упрощение процедуры возврата иностранных инвестиций также будет способствовать их дальнейшему притоку на Украину", - заявили в НБУ.

Нацбанк Украины также отменил все ограничения на перечисление дивидендов за границу.