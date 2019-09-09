Минпромторг предложил продать 65,49% акций ЦКБ "Айсберг" "Роснефти"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработал проект, которым предлагается продать 65,49% акций ЦКБ "Айсберг" - организации по разработке проектов атомных ледоколов - в собственность компании "Современные технологии судостроения" (СТС). Это следует из проекта соответствующего указа президента РФ, размещенного в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас доля в размере 65,49% ЦКБ "Айсберг" на праве хозяйственного ведения принадлежит компании по научным исследованиям в области судостроения - ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (ФГУП "КГНЦ").

"Проект указа предусматривает продажу федеральным государственным унитарным предприятием "Крыловский государственный научный центр" (ФГУП "КГНЦ") находящихся в федеральной собственности и принадлежащих ему на праве хозяйственного ведения 34 523 обыкновенных акций и 12 495 привилегированных акций ПАО "ЦКБ "Айсберг", составляющих 65,49% уставного капитала, в собственность АО "СТС", - говорится в документе.

Согласно базе данных СПАРК, акционерное общество "Современные технологии судостроения" (СТС) до 2017 года на паритетной основе принадлежало Газпромбанку и "Роснефти". В феврале 2017 года стало известно, что в рамках финансирования "Звезды" 89% акций АО "СТС" выкупил государственный холдинг "Роснефтегаз" (основной владелец "Роснефти").

Отмечается, что проект указа "О создании единого кластера по развитию арктического судостроения" подготовлен для интеграции лидера в создании ледокольных судов - верфи "Звезда" - и ведущего конструкторского бюро - ЦКБ "Айсберг" - на базе акционерного общества "Современные технологии судостроения" и создания единого кластера в области арктического судостроения. "Роснефти" требуется дальнейшее развитие проектно-конструкторского потенциала для инженерно-технического и конструкторско-технологического обеспечения строительства морской техники на судостроительном комплексе "Звезда", следует из пояснительной записки к документу. "Объединение в единый кластер "ССК "Звезда" и ЦКБ "Айсберг" обеспечит в перспективе создание мощного центра арктического судостроения, не имеющего аналогов в мировой практике, а также позволит привлечь внебюджетные средства в развитие ледокольного флота РФ", - отмечают разработчики проекта.

ЦКБ "Айсберг" создано в 1947 году и является генеральным проектантом всех атомных ледоколов. По проектам бюро созданы специальные суда связи для Министерства обороны СССР и России.

Судостроительный комплекс "Звезда"

Судостроительный комплекс "Звезда" (ООО "ССК "Звезда") - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". Базой для новой верфи стал Дальневосточный завод (ДВЗ) "Звезда", который специализируется на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок (АПЛ) и кораблей с атомной энергетической установкой.

Планируется, что верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Это, в частности, танкеры водоизмещением до 350 тыс. т, газовозы емкостью до 250 тыс. куб. м, суда ледового класса, специальные суда спусковым весом до 29 тыс. т, элементы морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.