Сессия Генассамблеи Всемирной туристской организации открывается в Петербурге

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Петербург впервые станет площадкой проведения сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в которой примут участие представители более 150 стран. Основная деловая программа форума начинается во вторник и продлится до 13 сентября включительно. Мероприятие позволит продемонстрировать международным экспертам и игрокам мирового рынка потенциал России как яркого туристического направления.

"Впервые в истории России мероприятие такого высокого уровня под эгидой ООН пройдет в нашей стране. Представители туристских властей более чем 150 стран мира соберутся в Санкт-Петербурге для обсуждения самых передовых трендов в туризме и тех глобальных вызовов, которые стоят перед нами. Россия сегодня перезапускает отрасль туризма с учетом самых передовых тенденций. Мы исходим из того, что наша страна должна быть в центре мировой повестки дня в данной отрасли", - сообщила ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В рамках генассамблеи запланированы мероприятия как деловой, так и культурной программы, двусторонние встречи и переговоры, отметила она. При этом российская сторона подготовила предложения по сотрудничеству с ЮНВТО "по продвижению туризма как сферы, способствующей устойчивому развитию, а также по развитию кадрового потенциала отрасли с учетом лучших мировых практик", сообщила руководитель Ростуризма.

Мероприятия в рамках генассамблеи пройдут на трех основных площадках - "Экспофорум", Таврический дворец и Президентская библиотека. Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили представит доклад о тенденциях международного туризма. Ожидается принятие рамочной конвенции ЮНВТО по этике туризма, а также утверждение тем Всемирного дня туризма на 2020 год.

Основным событием 10 сентября станет Форум по вопросам медицинского и оздоровительного туризма, в рамках которого выступит руководитель Ростуризма. Кроме того, доклады представят председатель Ассоциации медицинского туризма США Джонатан Эдельхайт и бывший капитан сборной Испании по футболу, посол ЮНВТО по устойчивому туризму Фернандо Йерро.

Кроме того, в рамках генассамблеи планируется обсудить вопросы образования и трудоустройства, инноваций и устойчивого развития в туризме, роль искусственного интеллекта в этом секторе, стартапы и развитие технологических платформ.