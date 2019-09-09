"Известия": агрегаторы такси предложили нанимать водителей лишь после проверки по госбазам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Крупнейшие российские агрегаторы такси - "Яндекс.Такси", "Везет", "Максим" и "Ситимобил" - направили в государственно-правовое управление президента России письмо с предложением ужесточить процедуру найма водителей, проверяя их на наличие судимости, алкогольной и наркозависимости или лишения прав по государственным базам данных и реестрам. Об этом сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на документ, датированный 23 августа.

"Обеспечить возможность проверки информации о водителе в целях увеличения реального уровня безопасности при перевозке легковым такси: проверка учета в спецдиспансерах, действительности водительского удостоверения, информации о наличии судимостей на основании данных из государственных баз и реестров с сохранением принципов защиты персональных данных", - приводит издание выдержку из письма.

Подлинность документа "Известиям" подтвердил директор сервиса "Максим" Максим Шушарин. В "Яндекс.Такси" заявили, что эффективность предлагаемой системы зависит от того, будет ли она машиночитаемой. Пресс-секретарь "Везет" Зоя Австрийская подтвердила заинтересованность агрегатора в появлении такой системы.

Как отмечает издание, письмо агрегаторов содержит замечания и дополнения к прошедшему в декабре первое чтение в Госдуме законопроекту о такси. Инициатива депутатов предполагает, в частности, выдачу пятилетних разрешений на работу таксистами и запрет на такой вид деятельности для иностранцев.