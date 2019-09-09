"Известия": роботы могут вытеснить с рабочих мест почти половину россиян к 2030 году

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Почти половина россиян (45,5%) может лишиться рабочих мест из-за цифровизации и автоматизации к 2030 году. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на исследование специалистов РАНХиГС.

По данным издания, 20,1 млн человек будут вынуждены оставить свое рабочее место или поменять квалификацию, так как их опыт и знания перестанут быть актуальными.

Согласно данным исследования, наибольшему риску (73%) подвержены работники гостиничного и ресторанного бизнеса. Кроме того, роботы смогут заменить 60% представителей обрабатывающего производства, 58% занятых в сельском и лесном хозяйстве, 53% - в розничной торговле и 51% - в добыче полезных ископаемых.

В то же время автор исследования, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов заявил "Известиям": "То, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра".

Ранее в Кабардино-Балкарском научном центре РАН (КБНЦ РАН) пообещали представить к концу октября "робота-ретейлера", который сможет работать вместо человека в крупных ретейлерских сетях для решения производственных задач.