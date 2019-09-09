"Ъ": Союзмолоко просит Минсельхоз не считать молочными продукты с растительными жирами

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) направил в Минсельхоз обращение с просьбой исключить из числа молочных продуктов товары с заменителями молочного жира. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст обращения.

По данным издания, это позволит исключить из технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции" сырные продукты и маргарины. Кроме того, такие продукты лишатся права на льготный НДС в размере 10%, что грозит падением спроса в связи с их подорожанием.

Глава Союзмолока Артем Белов в обращении предлагает перевести регулирование молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира в регламент "О безопасности пищевой продукции" и ввести для такой продукции единые требования по маркировке и обороту.

Как сообщает "Коммерсантъ", на сегодняшний день специальные требования к маркировке действуют для продуктов с заменителем молочного жира не более 50%. Также производители такой продукции должны использовать на этикетке определение "молокосодержащие с заменителем молочного жира" и указывать информацию о растительных маслах в продукте.

В Минсельхозе изданию заявили, что предложения Союзмолока рассматриваются в качестве одного из возможных вариантов совершенствования регулирования молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира.

В России 1 июля изменились правила продажи молочной продукции. Согласно изменениям, размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в местах продажи должно осуществляться так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира". Это позволило сельхозпроизводителям, которые занимаются производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей.