"Сибур" и партнеры до конца года намерены принять решение по заводу в Саудовской Аравии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Сибур" и партнеры изучают результаты оценок инвестиционной и бизнес-привлекательности строительства завода по производству каучука в Саудовской Аравии, до конца года намерены выйти на определенные договоренности по проекту. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов.

"В моменте все участники, там их несколько, изучают результаты оценок по инвестиционной и бизнес-привлекательности инициативы, задали встречные вопросы в общее обсуждение. До конца года, вероятно, что-то мы сможем сказать по проекту, о каких-то наших договоренностях и решениях. Проект живой", - сказал Карисалов.

В октябре 2017 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Saudi Aramco и "Сибур" подписали меморандум о взаимопонимании по возможному сотрудничеству в сфере нефтехимии и маркетинга нефтехимической продукции на территории РФ и Саудовской Аравии. РФПИ ведет переговоры об инвестициях в строительство завода по производству каучука в Саудовской Аравии, который "Сибур" планирует построить вместе с Saudi Aramco. Предприятие станет одним из первых российских заводов в Саудовской Аравии.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что проект оценивается в $1 млрд.

Ранее глава "Сибура" Дмитрий Конов сообщал ТАСС, что "Сибур" в 2019 г. может начать подготовку ТЭО совместного с Saudi Aramco нефтехимического проекта.