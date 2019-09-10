{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: главу Сената Испании заподозрили в плагиате

Речь идет об учебнике "Современная философия", который был опубликован в 2002 году и переиздан в 2010 году, отмечает газета ABC

МАДРИД, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель испанского Сената (верхняя палата парламента) Мануэль Крус мог прибегнуть к плагиату при составлении своего пособия по философии. Об этом сообщила во вторник газета ABC.

По ее информации, речь идет об учебнике "Современная философия", который был опубликован в 2002 году и переиздан в 2010 году. Главу Сената, который также является преподавателем университета, заподозрили в том, что он задействовал в своем пособии целые параграфы работ не менее девяти авторов, не ссылаясь на них и не закавычив их слова.

Как пишет издание, всего в пособии выявлено не менее 15 случаев плагиата. Так, Крус мог задействовать в своем учебнике труды итальянских философов Николы Аббаньяно (1901-1990) и Джанни Ваттимо, а также других мыслителей.

Сам председатель испанского Сената пока данную информацию не комментировал.

68-летний Мануэль Крус занял пост главы верхней палаты парламента в мае текущего года.

Теги
Испания
Глава Arianespace считает необходимым улучшить в ЕС ситуацию с госзаказами на запуски
Стафан Исраэль в то же время выразил удовлетворение тем, что Европейская комиссия в своем проекте бюджета планирует выделить на 2021-2027 годы €16 млрд инвестиций на деятельность в космической сфере
Читать полностью