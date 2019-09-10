Якутия заключила на ВЭФ 44 соглашения на сумму более 40 млрд рублей

ЯКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Саха (Якутия) в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке заключили 44 соглашения на сумму свыше 40 млрд рублей, заявил во вторник на встрече с главными редакторами СМИ Якутии глава региона Айсен Николаев.

"Я считаю, что пятый Восточный экономический форум для республики прошел очень успешно. Мы заключили 44 соглашения на общую сумму более 40 млрд рублей", - сказал он.

Среди самых важных Николаев назвал соглашение с "РусГидро" о продолжении сотрудничества по строительству второй очереди Якутской ГРЭС-2, а также о создании в городе Якутске теплосетевого предприятия. Он отметил соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ на общую сумму порядка 21 млрд рублей. По словам главы республики, деньги поступят в регион в 2019-2021 годах, что позволит переселить из ветхого и аварийного жилья больше граждан, чем планировалось ранее.

Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступал фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.