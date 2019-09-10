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"Ъ": "Марафон групп" планирует продать аптечную сеть "Мега Фарм"

По данным издания, компания ведет переговоры с отраслевым холдингом "Гранд Капитал"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Инвестиционная компания "Марафон групп" рассматривает возможность продажи аптечной сети "Мега Фарм". Об этом во вторник сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, компания ведет переговоры о продаже всех трех брендов сети - "А-Мега", "Да, здоров!" и "Азбука Life" - с отраслевым холдингом "Гранд Капитал".

Совладелец "Марафон групп" Сергей Захаров и генеральный директор "Гранд Капитала" Денис Ременяко не прокомментировали газете эту информацию.

Аптечная сеть "Мега Фарм" создана в 2016 году. Аптеки брендов "А-Мега" и "Да, здоров!" размещаются на площадях магазинов X5 Retail Group. Аптеки "Азбука Life" - в магазинах "Азбука вкуса".

Marathon Group основана в 2017 году Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, позже к ним в качестве партнера присоединился Андрей Тясто. Основная деятельность компании - стратегические инвестиции в FMCG, ретейл, фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты и последующее развитие этих активов. В мае 2018 года ВТБ продал компании 11,82% акций "Магнита". Владелец Marathon Group Александр Винокуров в мае 2019 года вошел в совет директоров "Магнита".

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