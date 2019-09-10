Saudi Aramco готова рассмотреть листинг как на национальной бирже, так и на зарубежной

АБУ-ДАБИ, 10 сентября. /ТАСС/. Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco готова разместить акции компании в рамках первичного публичного размещения (IPO) как на национальной, так и на зарубежной биржах. Об этом сообщил журналистам глава Saudi Aramco Амин Насер в кулуарах Мирового нефтяного конгресса в Абу-Даби.

"Решение о месте листинга будет принимать наш акционер. С нашей стороны могу сказать, что Saudi Aramco готова размещаться на национальной бирже, но мы также готовы провести листинг за рубежом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что IPO состоится в скором времени. Ранее сообщалось, что листинг Saudi Aramco запланирован на 2020-2021 годы.