{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: Джек Ма покинул пост главы Alibaba

На должности его сменяет Дэниэл Чжан, отмечает агентство
Джек Ма EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Джек Ма
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 10 сентября. Основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По его данным, Джека Ма сменяет на этой должности генеральный директор Дэниэл Чжан. При этом, по мнению агентства и опрошенных им экспертов, основатель Alibaba продолжит играть весомую роль в принятии важных решений компании.

О планах уйти в отставку через год Джек Ма объявил 10 сентября 2018 года.

Джек Ма открыл Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Бизнесмен является одним из самых богатых людей в материковом Китае.

Теги
Китай
Глава Arianespace считает необходимым улучшить в ЕС ситуацию с госзаказами на запуски
Стафан Исраэль в то же время выразил удовлетворение тем, что Европейская комиссия в своем проекте бюджета планирует выделить на 2021-2027 годы €16 млрд инвестиций на деятельность в космической сфере
Читать полностью