"Ъ": вагоны могут обязать сменить роликовые подшипники на кассетные

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вопрос о запрете с 2021 года использования при ремонте подшипников роликового типа (ими оборудованы порядка 90% вагонов) и замене их на подшипники кассетного типа будет рассматриваться на заседании комиссии по вагонному хозяйству Совета СНГ сегодня, пишет "Коммерсантъ".

При этом для новых грузовых вагонов запрет на роликовые подшипники могут ввести уже с 2020 года, отмечается в сообщении.

Стоимость кассетных подшипников на порядок дороже, однако и срок их службы дольше - 16 лет у кассетных против трех лет у роликовых. Также в ОАО РЖД "Ъ" сообщили, что многолетний опыт эксплуатации показал, что использование кассетных подшипников в четыре раза надежней.

На данный момент в России существует всего три предприятия, где выпускаются кассетные подшипники. Это "ЕПК-Бренко" (СП ЕПК и американской Amsted Rail), завод шведской SKF в Твери и "Тимкен Рус Сервис Компани" - структура американской Timken, пишет "Ъ". Суммарно в год они выпускают порядка 500 тыс. единиц. Также, как отмечает издание, производством подшипников занимается Евразийская подшипниковая компания (ЕПК) в Степногорске (Казахстан). Предприятие выпускает порядка 1,2 млн единиц в год.

Однако полный цикл производства в России отсутствует. Соответственно в отрасли опасаются дефицита комплектующих, на что производители утверждают, что готовы увеличить свои мощности производства.

По предварительным оценкам, дополнительные затраты на перевод парка могут достигнуть порядка 100 млрд рублей.