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Сбербанк запустил сервис дистанционного открытия счета индивидуального предпринимателя

Для открытия счета необходимы три документа - паспорт, биометрический заграничный паспорт нового образца и СНИЛС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сбербанк первым в России запустил сервис открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя (ИП) дистанционно, сообщила во вторник пресс-служба банка.

"Свой первый расчетный счет в Сбербанке предприниматели могут открыть за 20 минут самостоятельно, не посещая офис банка", - говорится в сообщении.

Сервис доступен клиентам Сбербанка, у которых есть Сбербанк ID, то есть более 77 млн пользователей "Сбербанк Онлайн".

Для открытия счета через сайт Сбербанка необходимы три документа - паспорт, биометрический заграничный паспорт нового образца и СНИЛС, а также смартфон.

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