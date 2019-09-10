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Доход российских компаний от экспорта СПГ за семь месяцев вырос на 75%

Этот показатель достиг отметки в $4,96 млрд

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - июле 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 75% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. - до $4,961 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период вырос на 62,1% и достиг 34,2 млрд куб. м.

При этом в июле экспорт СПГ составил 4,8 млрд куб. м (рост на 16,7% по отношению к июню) на сумму $471,8 млн.

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