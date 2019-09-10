"Газпрому" вновь запретили использовать газопровод OPAL на полную мощность

ВАРШАВА, 10 сентября. /ТАСС/. Польский энергетический концерн PGNiG выиграл в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL. Об этом заявило во вторник Министерство энергетики Польши.

"Суд ЕС вынес выгодный для Польши вердикт по вопросу использования "Газпромом" газопровода OPAL. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%", - указывается в сообщении Минэнерго.

"Выгодное для Польши решение суда ЕС - очередное после принятия Газовой директивы событие, которое ограничивает монополию "Газпрома" в Европе", - утверждает ведомство. "Я рад, что польские интересы учитываются в настолько важном европейском учреждении", - прокомментировал вердикт глава ведомства Кшиштоф Тхужевский, поблагодарив правительства Литвы и Латвии, которые поддержали польскую позицию.

Транзит газа

Как считают в Польше, решение Европейского суда юстиции по трубопроводу OPAL не позволит "Газпрому" отказаться от транзита энергоносителя через территорию Украины.

"Вердикт суда ЕС имеет большое значение с точки зрения скорого прекращения действия соглашения о транзите российского газа через Украину. Из-за ограниченной возможности использования газопровода OPAL "Газпрому" придется сократить использование "Северного потока", что означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной", - указывается в сообщении польского Минэнерго

"Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса на Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу", - приводит министерство слова Тхужевского.

История трубопровода OPAL

Трубопровод "Опал" мощностью 36 млрд куб. м в год соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.

В июле 2017 года Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа сняли обеспечительные меры на использование "Газпромом" мощностей OPAL, наложенные по иску компании PGNiG. После этого Федеральное сетевое агентство ФРГ разрешило доступ к дополнительным мощностям газопровода. Таким образом вновь начало действовать разрешение Еврокомиссии, по которому "Газпром" в 2016 году получил доступ к 90% мощностей OPAL. Польская сторона оспорила это решение.