Комитет Госдумы предлагает проверить деятельность Фонда консолидации банковского сектора

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку утвердил предложения по вопросам, требующим проверки или анализа в ходе проведения контрольных или экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты РФ в 2020 году. В числе предлагаемых на 2020 год мероприятий - "проверка деятельности фондов Центрального банка РФ по проведению санаций кредитных организаций в период с 2017-го по 2019 годы".

"В мае 2017 года был принят закон о создании Фонда консолидации банковского сектора, формируемого за счет средств Банка России для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению банкротства", - говорится в обосновании предложения. Кроме того, комитет предлагает проверить эффективность деятельности госкорпорации "Российский фонд прямых инвестиций", поскольку госкорпорация "осуществляет значительные финансовые вложения в крупные инвестпроекты".

Также депутаты предлагают Счетной палате проверить эффективность деятельности инновационного центра "Сколково"."Осенью 2012 года Счетная палата по обращению ФСБ и МВД осуществила проверку деятельности "Фонда Сколково", в рамках которой фонд устранил нарушения на сумму в 3,8 млрд рублей, также были возбуждены уголовные дела о незаконной растрате на аренду объектов недвижимости и иные мероприятия", - напоминают депутаты комитета.

Решение комитета по финрынку будет направлено в комитет Госдумы по контролю и регламенту, который является профильным по вопросам взаимодействия со Счетной палатой.