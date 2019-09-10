ЦБ назвал возможные дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Банк России перечислил возможные дополнительные инструменты, которые при необходимости позволят ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования. Об этом сообщается в консультативном докладе "О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования".

"С учетом текущей ситуации на рынке розничного кредитования, характеризующейся накоплением долговой нагрузки населения при отсутствии компенсирующего роста доходов, возникает необходимость разработки дополнительных инструментов, которые в отличие от надбавок к коэффициентам риска непосредственно влияют на выдачу кредитов с определенными характеристиками (меры прямого ограничения)", - указано в докладе.

Кроме того, ЦБ отмечает, что поскольку повышение надбавок к капиталу банков может увеличивать стимулы для регуляторного арбитража - перетока активности из банков в МФО, то необходимы меры, которые распространялись бы на всех кредиторов.

Такими мерами выступают количественные ограничения, из которых Банк России перечисляет такие, как установление полного запрета на выдачу дополнительных необеспеченных кредитов или на увеличение лимита кредитования в случае, если ПДН (предельная долговая нагрузка) достиг установленного значения; запрет необеспеченных потребительских кредитов сроком свыше пяти лет.

Ранее Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ пока не видит необходимости применять дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования.

При этом она не исключила введения новых законодательных изменений по регулированию розничного кредитования в дальнейшем

С 1 октября 2019 года ЦБ вводит новый инструмент ограничения рисков потребкредитования - показатель долговой нагрузки заемщика, в дополнение к уже имеющимся коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам для банков.