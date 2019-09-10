"Алроса" в августе сократила продажи алмазов в 1,5 раза

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Алроса" в августе 2019 года продала алмазы на $180,2 млн, что в 1,5 раза меньше, чем годом ранее, бриллианты - на $1,5 млн, что в 7,8 раз ниже, сообщила алмазодобывающая компания.

При этом в сравнении с июлем 2019 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции компании выросли на почти 7% - до $181,8 млн.

В январе - августе продажи компании в денежном выражении составили $2,16 млрд против $3,323 млрд годом ранее. Общая стоимость реализованных алмазов в отчетном периоде составила $2,129 млрд, бриллиантов - $34,6 млн.

"Вместе с тем, впервые с 2010 года объем продаж в августе оказался выше, чем в июле - главным образом в связи с пополнением запасов огранщиками. Кроме того, регулярная торговая сессия в августе этого года стартовала позже обычного, в результате чего некоторый объем продаж перенесся на сентябрь. Делать из этого однозначные выводы пока преждевременно, однако мы по-прежнему ожидаем, что после значительного сокращения предложения алмазного сырья с начала года крупнейшими производителями уровень избыточных запасов в системе сокращается. Это позволит обеспечить баланс спроса и предложения в ближайшем времени", - прокомментировал директор единой сбытовой организации "Алроса" Евгений Агуреев.

"Алроса" ранее понизила прогноз по продажам алмазов на 2019 год до 32-33 млн карат с ранее озвученного ориентира в около 38 млн карат вследствие замедления продаж ювелирной продукции, в том числе из-за глобальной макроэкономической неопределенности, вызванной обострением торговых споров, сохраняющегося избыточного уровня запасов алмазо-бриллиантовой продукции в гранильном секторе и ретейле и других факторов. Прогноз производства на 2019 год при этом был повышен до 38,5 млн карат с предыдущего прогноза в около 38 млн карат.