Греф 10 сентября доложит Путину о ситуации с реструктуризацией кредитов в Тулуне

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, который доложит о том, как решается ситуация с реструктуризацией кредитов заемщиков, пострадавших от наводнения в Тулуне. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня наряду с другими людьми к себе Путин пригласил руководителя Сбербанка России, вы знаете, что с [Германом] Грефом он традиционно "сверяет часы". Это кредитно-финансовое учреждение такого системообразующего размера и характера, - сказал Песков. - Была тема для обсуждения по Тулуну. Вы знаете, что там проводилась встреча о реструктуризации кредитов, долгов людей перед банком. Банк оперативно отреагировал и поэтому Путин хочет это заслушать".

Песков также сообщил, что встреча с Грефом пройдет в Москве. "Продолжается череда рабочих внутренних встреч и совещаний", - сказал он, анонсируя рабочий график российского лидера. При этом, пресс-секретарь главы государства уточнил, что помимо обозначенных двух аспектов у Путина и Грефа есть масса других тем для разговора. В частности, он упомянул тот факт, что Сбербанк является локомотивом технологического развития и реализует множество высокотехнологических, образовательных и других проектов.

Греф, посетивший 3 сентября Тулун, сообщил, что Сбербанк реструктурирует кредиты малым предпринимателям и населению, пострадавшим от паводка в Иркутской области. По его словам, в настоящий момент принято положительное решение об урегулировании задолженности по 346 заявлениям граждан на общую сумму 129,7 млн рублей. В пресс-службе Сбербанка уточнили, что на данный момент в банк поступило 488 заявлений граждан на урегулирование задолженности по кредитным продуктам на общую сумму 195,2 млн рублей. Из них по 346 заявлениям клиентов принято положительное решение на сумму 129,7 млн рублей. Часть заявлений - еще на рассмотрении. Решение принимается индивидуально по каждому клиенту - с учетом конкретной ситуации клиента и размера ущерба. При этом банк более двух месяцев обеспечивает клиентам, пострадавшим от наводнений, особый порядок урегулирования кредитной задолженности.

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