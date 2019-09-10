Qatar Airways планирует открыть второй прямой рейс из Петербурга в Доху

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways планирует открыть второй рейс из Санкт-Петербурга в столицу страны Доху, сообщил журналистам исполнительный директор группы компаний Qatar Airways и генеральный секретарь Катарского национального совета по туризму Акбар аль Бакер.

"Петербург для нас - очень важное направление, здесь сразу было открыто ежедневное сообщение. Мы планируем увеличить размер самолетов, которые будут перевозить больше пассажиров за раз и в дальнейшем перейти на двухразовое сообщение", - сказал он.

Аль Бакер добавил, что сложности с открытием второго рейса возникают из-за юридических моментов. "Здесь еще возникает вопрос с правами на авиатрафик. Мы сейчас исчерпали наши возможности, мы не можем организовать второе сообщение в день, нужно разговаривать с соответствующими органами по авиации, которые занимаются этими вопросами", - сказал он.

Аль Бакер также отметил, что прямое авиасообщение между Петербургом и Дохой открыто с 2017 года. "Что касается цифр, то в первый год авиасообщения мы перевезли более 120 тыс. пассажиров", - отметил исполнительный директор группы Qatar Airways.

Он также отметил, что власти Катара рассчитывают на подписание соглашения с РФ по режиму "открытого неба", после чего авиакомпания сможет летать не только в Москву и Петербург, но и другие города России. "Мы надеемся, правительство России подпишет соглашение с Катаром о так называемом "открытом небе", и тогда мы сможем открыть не только второе сообщение с Петербургом два раза в день, но и в другие города, включая Владивосток", - сказал аль Бакер, отметив, что у компании в планах есть открытие еще одного прямого рейса в "крупный российский город". Название города он не уточнил, сославшись на коммерческую тайну.

Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара. Флот авиакомпании включает более 200 воздушных судов.