ФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата написала, что средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, что является самым интенсивным ростом после мирового кризиса 2008 года.

"ФАС в своем анализе отслеживает чистый рост цен на конкретных внутрироссийских регулярных маршрутах в сопоставимых условиях. По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в ФАС. Там пояснили, что данные Росстата "неверно интерпретированы журналистами".