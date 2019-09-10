Власти Москвы изучают три проекта возведения канатной дороги

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московские власти разрабатывают проект строительства канатной дороги по трем направлениям, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"Власти Москвы прорабатывают возможность строительства канатных дорог в нескольких районах столицы. В настоящее время Москомархитектура рассматривает предложения департамента транспорта по трем направлениям: от парка развлечений "Остров мечты" до станции метро "Нагатинский затон", от автовокзала "Южные ворота" до станции метро "Алма-Атинская" и от станции метро "Нагатинская" до набережной Марка Шагала", - говорится в сообщении.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Юлианы Княжевской, сейчас прорабатывается трассировка трех канатных дорог, обсуждается с экспертами, но к проектированию пока не приступили.

Ранее глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил ТАСС, что канатная дорога может связать Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева в Москве с будущей станцией метро "Карамышевская" Большой кольцевой линии.

Первая канатная дорога в Москве открылась 27 ноября 2018 года. Ее маршрут проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Кроме того, власти Москвы объявили конкурс на строительство второй канатной дороги, которая протянется над Химкинским водохранилищем от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала".