"Яндекс.Такси": система проверки документов таксистов должна быть единой во всем ЕАЭС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Специальная система, через которую можно будет проверить данные о водителях, должна функционировать на территории всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С соответствующим предложением к организации планирует выступить "Яндекс.Такси", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Во вторник газета "Известия" сообщила, что крупнейшие российские агрегаторы такси - "Яндекс.Такси", "Везет", "Максим" и "Ситимобил" - направили в государственно-правовое управление президента России письмо с предложением ужесточить процедуру найма водителей, проверяя их на наличие судимости, алкогольной и наркозависимости или лишения прав по государственным базам данных и реестрам. Письмо от компаний содержит замечания и дополнения к прошедшему в декабре первое чтение в Госдуме законопроекту о такси. Инициатива депутатов предполагает, в частности, выдачу пятилетних разрешений на работу таксистами и запрет на такой вид деятельности для иностранцев.

"Мы бы хотели, чтобы у всех стран Евразийского союза была такая система для сквозной проверки документов. Поэтому планируем предложить такой проект Евразийской экономической комиссии, а пока предложили свою помощь в создании такой системы властям Киргизии", - сообщили в "Яндекс.Такси".

В компании также отмечают, что система проверки водительских удостоверений может работать весьма эффективно. "Но для этого необходимо создать единую машиночитаемую базу водительских удостоверений, к которой бы имели доступы все онлайн-сервисы по заказу такси. Если по каким-то причинам водительского удостоверения нет в базе, это должно быть отражено в ней - в этом случае сервисы могут ограничить водителю доступ к заказам", - сообщили там, уточнив, что для этого нужно решить много технических и юридических вопросов.

Другой сервис заказа такси - компания "Везет" подтвердила, что идея создания такой базы актуальна. "Мы как информационный сервис крайне заинтересованы в ее открытости. Сотрудники офисов по регистрации водителей сервиса "Везет" смогут быстро проверять права и разрешения на перевозку. Особенно важно создать универсальный инструмент в регионах, где интеграция с различными базами данных оставляет желать лучшего. Москва в этом смысле ушла далеко вперед", - сообщили ТАСС в компании, уточнив, что существует сложность с иностранными правами так как их сложно проверять и верифицировать.

В "Ситимобил" сообщили ТАСС, что такой механизм позволит повысить уровень безопасности. "Оперативный доступ для сервисов заказа такси к существующим государственным базам и реестрам данных, особенно в части информации о водительских удостоверениях, судимостях водителей, медицинских ограничениях позволил бы вывести таксомоторные перевозки на качественно новый уровень безопасности. Текущий законопроект о регулировании сферы такси, как и недавние правки к нему, не предусматривают таких возможностей информационного обмена", - добавил глава пресс-службы компании Георгий Лобушкин.