Комитет Думы одобрил расширение полномочий АСВ при управлении имуществом банков-банкротов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал к первому чтению при условии доработки законопроект, расширяющий полномочия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) при конкурсном управлении имуществом несостоятельных банков. При этом комитет, который является соисполнителем по законопроекту, в своем заключении высказал ряд замечаний к документу, внесенному депутатами Глебом Хором и Владиславом Резником.

Законопроект предусматривает, что временная администрация по управлению кредитной организацией, назначенная ЦБ после отзыва у банка лицензии, будет осуществлять те же функции и обладать теми же полномочиями, которые предоставлены арбитражному управляющему в соответствии с законом о банкротстве. Функции временной администрации по управлению кредитной организацией, имевшей лицензию на привлечение денег населения во вклады, в случае назначения ее после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, возлагаются на основании приказа Банка России на АСВ.

"Реализация предлагаемых законопроектом мер по ускоренному возврату в экономику активов находящихся под управлением Агентства, позволит ускорить сроки расчетов с кредиторами несостоятельных банков и повысить процент удовлетворения их требований (в том числе увеличить объем поступлений средств в фонд страхования вкладов), а также придать дополнительный импульс экономическому развитию путем возврата указанных активов в хозяйственный оборот", - говорится в пояснительной записке. В результате реализации документа средний срок проведения ликвидационных процедур может быть сокращен с 3 лет до 1,5 года, а расходы на такие мероприятия сокращены на 50%, полагают авторы законопроекта.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что поскольку в настоящее время на баланс АСВ получено большое количество непрофильных активов, предлагается обязать реализовать их в срок до 1 января 2023 года в порядке и на условиях, аналогичных установленным законом о приватизации государственного и муниципального имущества. Средства, полученные по итогам приватизации санируемых банков, предлагается направлять на возврат кредитов ЦБ РФ.

Комитет высказал свои замечания по законопроекту. "Комитет обращает внимание, что конкурсный управляющий - АСВ также в ряде случаев будет являться и конкурсным кредитором. Делегирование заинтересованной стороне права утверждать порядок продажи активов может в отдельных случаях создать основания для нарушения прав остальных конкурсных кредиторов", - говорится в тексте заключения.