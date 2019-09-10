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Северный Кавказ

Финансирование покупки жилья для детей-сирот увеличат на треть на Ставрополье

В 2020 году финансирование покупки жилья в регионе составит 800 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены увеличить финансирование покупки жилья для детей-сирот в регионе с 600 млн рублей в 2019 году до 800 млн рублей в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба губернатора края.

"Губернатор Владимир Владимиров дал ряд поручений правительству Ставропольского края в связи с формированием проекта краевого бюджета на 2020 год. В частности, поручил расширить масштабы приобретения жилья для детей-сирот. Объем соответствующего бюджетного финансирования планируется увеличить на треть - с 600 млн рублей [в 2019 году] до 800 млн рублей [в 2020 году]", - говорится в сообщении.

За 2015-2018 годы на приобретение жилья в регионе было выделено 1,6 млрд рублей. Новое жилье получили 1 тыс. 147 детей-сирот, в 2019 году власти планируют обеспечить жильем порядка 500 человек. На конец 2018 года в сводном списке детей-сирот, которые пока не реализовали свое право на жилье, находились 2 тыс. 358 человек.

По информации краевого правительства, также власти региона планируют направить 600 млн рублей на решение проблем водоснабжения в регионе. Кроме этого, с 2020 года на Ставрополье будет запущена программа оснащения новым оборудованием школьных лабораторий, кабинетов биологии, информатики, физики и химии.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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