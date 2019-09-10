Отмена экспортной надбавки позволила РЖД увеличить перевозку угля к южным портам на 30%

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Объемы железнодорожных перевозок угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги с июля текущего года выросли на 30% благодаря введению понижающих коэффициентов на перевозку энергетического угля к южным портам. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило по итогам рабочего совещания в Кузбассе.

С 16 июля 2019 года РЖД временно отменили "экспортную надбавку", которая составляет 8%, на перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, чтобы таким образом простимулировать угольщиков и переключить часть перевозок энергоугля с перегруженного восточного направления в сторону портов юга России, где имелись резервы пропускной способности.

"Мы проанализировали ситуацию за два месяца (июль-август - прим. ТАСС) по перевозкам угля в направлении портов юга. Объемы перевозок угля, по сравнению с периодом до предоставления скидок, выросли на 30%. <…> Мы пришли к выводу, что есть необходимость продлить действие этой скидки до конца года", - сказал Шило, отвечая на вопрос ТАСС.

Власти Кузбасса, где добывается 60% всего российского угля, в текущем году неоднократно обращались к руководству РЖД с предложением установить скидки на железнодорожные тарифы в наиболее востребованных направлениях. В связи с падением цен на уголь и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении некоторые угольные предприятия Кузбасса летом текущего года временно приостановили угледобычу и сообщили о сокращении годовых планов по добыче. Около 2 тыс. шахтеров направлены во внеплановые отпуска.