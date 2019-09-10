В Польше оценили эффект для Украины от победы над "Газпромом" по делу OPAL

ВАРШАВА, 10 сентября. /ТАСС/. Решение Европейского суда юстиции по газопроводу OPAL должно увеличить прокачку газа через территорию Украины на около 12,5 млрд куб. м. в год. Об этом заявил глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Возняк на пресс-конференции во вторник.

По его словам, у идущего через Украину газопровода есть неиспользованные возможности. "Это меняет переговорную позицию Украины, которая значительно улучшится", - сказал он, подчеркнув, что объёмы прокачки газа через Украину "должны вырасти минимум на 12,5 млрд куб. м".

Ранее Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК) от 2016 года, по которому российский "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL.