Эксперты не считают, что роботы оставят людей без работы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Рынок труда к 2030 году может претерпеть существенные изменения из-за роботизации, поэтому одни профессии уйдут, но на их месте появятся другие, что потребует от работников наличия новых компетенций, сообщили ТАСС эксперты НИУ ВШЭ и ВНИИ труда.

Дипломы больше не нужны? А что тогда?

Дипломы больше не нужны? А что тогда? Как меняются требования на рынке труда

Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование специалистов РАНХиГС сообщила, что почти половина россиян (45,5%) может лишиться рабочих мест из-за цифровизации и автоматизации к 2030 году.

"У нас сейчас эпоха динамичных изменений во всем. Но, как показывает история, рынок труда к этому адаптируется, в том смысле, что одни рабочие места закрываются, но появляются другие рабочие места, о которых мы с вами можем не знать и не догадываться", - пояснил ТАСС профессор НИУ ВШЭ Евгений Гонтмахер.

Несмотря на развитие техники, технологий и рост производительности труда, обществу еще далеко до тотального высвобождения человека из сферы производства, сказали ТАСС в пресс-службе ВНИИ труда.

"Меняются не только технологии, но и спрос на новые товары и услуги, появляются новые виды деятельности, благодаря чему занятость постепенно перетекает из одной сферы в другую", - пояснили в институте.

Например, сейчас в России, как и во всем мире, быстро развивается сфера обслуживания, и все больше людей перемещаются в эту отрасль. Будь то консалтинг, клининг, маркетинг, социальное, бытовое обслуживание и так далее, отметил профессор НИУ ВШЭ.

Саморазвитие и новые компетенции

Вместе с тем он указал, что в России есть такая тенденция, когда люди с высшим образованием после 50 лет переходят на менее престижную и менее квалифицированную работу. "Это государственный вызов для того, чтобы вовремя подстраивать систему образования и рынок труда для взрослых людей", - сказал Готмахер.

Но если работник ориентируется на постоянное саморазвитие, расширяет свои компетенции, то это дает ему дополнительные возможности быть востребованным на рынке труда, добавили в ВНИИ труда.