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Власти Подмосковья выделят 100 млн рублей на поддержку сыроделов региона

Заявки на грант подали шесть фермеров

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Производители сыра в Подмосковье получат поддержку региональных властей, в 2019 году им выделят гранты на общую сумму в 100 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минсельхоза области.

"Нашим сыроделам будет оказана существенная помощь. На грантовую поддержку сыроваров правительством Подмосковья выделено 100 млн рублей. Максимальный размер гранта составляет 35 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра Андрея Разина.

Как пояснили в пресс-службе, заявки подали шесть фермеров, конкурс проведут 12 сентября. На эти деньги сыроделы смогут приобрести современные модульные сыроварни, закупить оборудование и технику для производства, хранения и сбыта сыров.

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