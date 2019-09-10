Эксперимент по маркировке лекарств выявил нарушений на 500 млн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке лекарств выявил нарушения на сумму более 500 млн рублей. Такие данные привел глава Росздравнадзора Михаил Мурашко во вторник на совещании по внедрению маркировки лекарств.

"В ходе эксперимента удалось выявить правонарушения в сфере обращения лекарственных средств на общую сумму свыше 500 млн рублей", - сообщил он.

Мурашко отметил, что нарушения в основном были связаны с несанкционированным перемещением лекарств. Отмечается, что значительную долю этих препаратов составили иммунобиологические лекарства, которые при отсутствии правильного хранения могут иметь риск для здоровья пациентов.

По словам Мурашко, в настоящее время Росздравнадзор разрабатывает проект, цель которого пресечь подобные нарушения. "Сейчас готовятся изменения в законодательство по установлению, в том числе ответственности за "повторный вброс", это когда препараты, ранее отпущенные пациентам, повторно вводятся в гражданский оборот", - заявил он.

О маркировке лекарств

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, а маркировка препаратов 7 нозологий - с 1 октября 2019 года.