Госдума одобрила в I чтении сокращение списка документов организаций для регистрации в ЦБ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на сокращение перечня документов инфраструктурных организаций, которые они обязаны предоставлять в ЦБ для регистрации. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас Банк России осуществляет полномочия по регистрации (согласованию, утверждению) документов организатора торговли, клиринговой организации, репозитория, центрального контрагента, центрального депозитария, а также вносимых в них изменений. Вместе с тем перечень документов таких организаций, подлежащих регистрации в ЦБ, представляется излишне обширным, что создает ощутимую регуляторную нагрузку на инфраструктурные организации и не отвечает потребностям эффективного регулирования финансового рынка, считают авторы документа.

В связи с этим предлагается сократить перечень документов инфраструктурных организаций, которые должны быть зарегистрированы в ЦБ, оставив неизменной обязанность по регистрации только тех документов, которые являются основополагающими с точки зрения надзора за деятельностью инфраструктурных организаций.

Эти организации будут уведомлять Банк России об утверждении документов (внесении в них изменений), не относящихся к основополагающим с точки зрения надзора за деятельностью инфраструктурных организаций, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения. Такой подход позволит оптимизировать регуляторную нагрузку на инфраструктурные организации, считают авторы законопроекта.

Соответствующие поправки предлагается внести в законы "О рынке ценных бумаг", "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", "Об организованных торгах" и "О центральном депозитарии".