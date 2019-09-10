ЛИПЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Компания "МТС" направит более 900 млн рублей на развитие цифровой инфраструктуры в Липецкой области в ближайшие три года. Соответствующее соглашение было подписано во вторник временно исполняющим обязанности главы региона Игорем Артамоновым и президентом ПАО "МТС" Алексеем Корня, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Сотрудничество будет направлено на реализацию проектов по цифровизации экономики, городского хозяйства и социальной сферы региона. В ближайшие три года "МТС" инвестирует в цифровую инфраструктуру Липецкой области более 900 млн рублей", - говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением сотовый оператор планирует покрыть трассу М4 "Дон" и железнодорожные пути южного направления скоростным мобильным интернетом. Одним из приоритетных направлений сотрудничества также станет развитие в Липецкой области инновационных технологий для цифровизации экономики региона и его социальной сферы. Например, запуск тестовых зон и внедрение элементов "умного города" на основе телекоммуникационных и информационных технологий.

"В регионе есть проблемы со связью, далеко не везде хорошее покрытие, поэтому мы очень заинтересованы в сотрудничестве с сотовыми операторами. МТС - одна из первых компаний, которая инвестирует серьезные средства в расширение покрытия. Корме того, мы открыты для внедрения инноваций в различные сферы и для развития современных цифровых сервисов, которые смогут повысить качество предоставления услуг жителям региона", - цитирует пресс-служба врио главы региона Игоря Артамонова.