Оператор "Северного потока - 2" тестирует ряд сценариев на случай введения санкций

АБУ-ДАБИ, 10 сентября. /ТАСС/. Оператор "Северного потока - 2" компания Nord Stream 2 AG оценивает разные сценарии завершения строительства газопровода на случай введения санкций со стороны США. Об этом журналистам сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле в кулуарах Мирового нефтяного конгресса в Абу-Дуби.

"Это должен решать оператор проекта, Nord Stream 2 AG. Абсолютно уверен в том, что они проверяют разные сценарии и готовятся ко всему", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность привлечения российского подрядчика в случае введения санкций в отношении действующих партнеров проекта.

"Все, что я вижу сейчас, это то, что проект построен на 80%, почти полностью профинансирован, я не знаю, против чего тут вводить санкции", - сказал Зеле, добавив, что "абсолютно устал" от этих угроз.

В конце июля комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в прокладке морского трубопровода "Северный поток - 2". Инициатива предусматривает ограничения против лиц и компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока - 2", а также предоставляют финансовую и техническую поддержу или обеспечивают страхование таких судов. Американские законодатели предлагали обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний - швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem, занимающихся укладкой труб для "Северного потока - 2".