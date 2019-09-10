СМИ: Си Цзиньпин на G20 сказал, что не верит словам Трампа о торговых переговорах

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в июне в Осаке сказал, что не доверяет президенту США Дональду Трампу в вопросах, касающихся торговых переговоров. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

"Я не могу верить тому, что президент Трамп говорит", - сказал китайский лидер о торговых переговорах с США, слова которого привел источник. Абэ в свою очередь попытался убедить Си Цзиньпина, что Трамп, наоборот, доверяет ему, однако тот продолжил высказывать критичные замечаний по поводу политики американского президента.

В частности, речь зашла о том, что Трамп неоднократно негативно высказывался о поддержке Китаем госкомпаний. "США также выделяют субсидии для Boeing", - привел обратный пример Си Цзиньпин.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд прошел в Шанхае 30-31 июля. В четверг Министерство коммерции Китая объявило, что новый раунд переговоров состоится в начале октября в Вашингтоне.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью 112 млрд долларов, вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.